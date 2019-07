Ik heb er een hekel aan dat mensen mijn man over zijn kale hoofd aaien

Politie zoekt met heli en boot naar vermiste Loes (18): ‘Dit past niet bij haar’

14:32 De 18-jarige Loes uit Epe wordt vermist. Ze kwam na een feestje in de nacht van vrijdag op zaterdag niet thuis en is sindsdien spoorloos. De politie spreekt van een ‘urgente vermissing’. In de omgeving van Oene is een grote zoekactie gaande.