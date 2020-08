‘Ik heb mezelf geprofileerd als slapend schaap in de kudde van Mark Rutte’

Ik zit op het terras in een Noord-Hollands dorp aan de kust en het is 31 graden. Alles en iedereen schreeuwt om rosé, de innerlijke onrust moet gedempt. Corona lijkt hier niet te bestaan en dat heeft wel wat, alleen is mijn hoofd inmiddels afgesteld op afstand, terugdeinzen en wegduiken en dat levert hier in de hitte nogal wat innerlijke strijd op. Ondertussen, terwijl ik ineengeklonken achter een pilaar zit, dansen tetterende vrouwen rond een tafel. Viruswaanzinnigen, denk ik. Een van hen ontworstelt zich aan de knetterlamme kluwen, en zwalkt onze kant op. Ze is overduidelijk niet alleen een corona-, maar ook een huidkankerontkenner. En ik weet wat ze komt halen. Ze herkent me. Niet van mijn boek of column, maar ooit was ik een dorpsgenoot en ze zal eens even komen laten zien dat ze niet meedoet aan de hysterie. Het is een toenemend fenomeen, het demonstratieve huggen. Met gespreide armen loopt ze op ons af en als ze binnen de 1,5 meter is, zeg ik tegen haar: sorry, maar ik knuffel niet. Ik steek een vriendelijke elleboog toe, maar die blijft onbeantwoord in de lucht hangen.