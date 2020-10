Ik heb vals gespeeld en ik vond het vies

Ik schaam me niet voor die paar hijsjes die ik heb genomen. Echt niet. Het was bij elkaar niet eens een hele sigaret. Het is alsof er een wonder is gebeurd: ik vond het vies. Ik ben genezen van de sigaret. Door de dagen heen denk ik er steeds minder aan. En droom ik niet meer over het roken. Die paar hijsjes maakten me benauwd, het smaakte alsof ik een asbak had gegeten en ik moest zelfs hoesten. Een midweekje migraine deed mijn afkickproces ook ‘goed'.