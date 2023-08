Ik heb veel gekke dingen in mijn leven gedaan, maar een showrider was ik nooit

Steeds meer vrouwen stoppen met de pil, experts waarschu­wen: ‘Geloof niet alles wat je op TikTok ziet’

Een vergeten, roze doosje in de hoek van het badkamerkastje. Het is een stille herinnering aan een routine die voor velen ooit zo normaal was: iedere dag een pil, 21 dagen per maand. Vandaag de dag stoppen steeds meer vrouwen met de vertrouwde anticonceptiepil, vaak vanwege stemmingsklachten. Toch benadrukken experts: ,,Geloof niet alles wat je op TikTok ziet.’’