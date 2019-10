Ik hoef maar acht rollen te vervullen om van mijn dochter de nieuwe Lieke Martens te maken

Nynke de Jong schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Dit weekend kon u in deze krant lezen hoe Amerika in de ban is van The Formula, een boek over hoe je je kinderen opvoedt tot succesvolle mensen. De schrijvers van het boek baseerden zich op talloze gesprekken met ‘meesterouders’, ouders van toppers, en die bleken er grofweg dezelfde opvoedtechnieken op na te houden. Dat resulteerde in acht rollen die je als ouder moet vervullen: je moet ze onder meer stimuleren en prikkelen, je moet obstakels wegnemen en je moet ze leren zelfstandig te opereren.

Ik hoef dus maar acht rollen te vervullen om van mijn dochter de nieuwe Lieke Martens en van mijn zoon een wereldberoemd concertpianist te maken. Onzin natuurlijk en dat is meteen de kritiek op het boek: er zijn alleen ouders van succesvolle kinderen bekeken. Er zijn natuurlijk ook veel ouders die ook die acht rollen vervullen, maar wier kinderen heel gemiddeld uitpakten. Maar daarover lees je niet.



Desalniettemin zullen alweer veel Amerikaanse ouders dit boek hebben gespeld en hun gedrag hebben aangepast. Alles voor de kinderen. Maar hoe hoog is de druk die je daarmee op kinderen legt? ‘Lieverd, wij hebben alles gedaan wat we moesten doen. Dat jij geen topvoetballer bent geworden, ligt echt aan jezelf.’

Quote Geen enkel boek maakt je leven perfect