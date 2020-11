Ik laat me vaccineren, opdat de wereld zo snel mogelijk weer door kan draaien

Afgelopen week leek zoveel lichter, niet in de laatste plaats door een paar mooie, herfstzonnige dagen. Nee, zei ik tegen mezelf, nu even niet somberen over opwarming van de aarde, de bergen coffee-to-go-cups rondom de prullenbakken in het park, de stille staatsgreep die Trump lijkt te plegen, het feit dat we een minister van onderwijs hebben die het helemaal prima vindt als onze scholen homoseksualiteit afkeuren, nee. Genieten van het moment, van de hoop die gloort nu Joe Biden is gekozen, Pfizer met een coronavaccin komt en het aantal besmettingen lijkt af te nemen.