‘Ik moest huilen, zoals zoveel mensen… We zijn ontslagen’

VideoIn het MC IJsselmeerziekenhuis in Lelystad was de sfeer vanmiddag die van een begrafenis. Daar werden de ruim 800 werknemers van het failliet verklaarde ziekenhuis bijeen geroepen en ontslagen. In verschillende groepen, achter elkaar, zodat het ziekenhuis kan doordraaien; de patiënten zorg blijven ontvangen.

Met groene operatiekleding en witte jassen aan snellen vele artsen, assistenten en chirurgen op het laatst naar het zaaltje. Daar vertellen vakbonden en curatoren dat ze ontslagen zijn. Enkele medewerkers lopen met betraande ogen weer terug richting operatiezalen of ziekenhuiskamers. Ze moeten met het inktzwarte nieuws in hun hoofd gewoon patiënten onderzoeken of opereren.

Acute zorg

Curator Alice van der Schee, die de afwikkeling van het faillissement bepaalt, kon niet anders dan het ziekenhuis failliet laten gaan, vertelt ze. De betalingsverplichtingen voor de korte termijn bleken te hoog. ,,Er was geen andere oplossing dan faillissement. Patiënten die acute zorg nodig hebben kunnen de komende weken blijven, uiteraard. Daarna wordt alles afgebouwd. Over drie weken vind je hier denk ik een leeg pand.’’

Wellicht komt er wel een doorstart. ,,Er zijn partijen die interesse hebben in enkele afdelingen. Het is mogelijk dat sommige afdelingen een doorstart krijgen. Maar het ziekenhuis zal nooit meer in de omvang terugkeren zoals het was.’’

‘Verschrikkelijke dag’

Na het slecht-nieuws-gesprek kan Daniëlle Hubert naar huis. Ze is secretarieel medewerker van de medische afdeling. Binnen moest ze huilen. ,,Zoals heel veel mensen. Collega’s met wie je jarenlang samenwerkt kijk je in de ogen, met de situatie van: we zijn ontslagen… We hebben fijn samengewerkt maar het is over’’, terwijl ze het zegt, krijgt ze het opnieuw te kwaad, ze herpakt zich en vervolgt: ,,Ik ga nu naar huis, na een verschrikkelijke dag. Ik ben alleenstaande moeder met twee kleine kinderen. Voor je kinderen houd je je groot, maar van binnen weet je het natuurlijk even niet meer.’’

Volledig scherm Gynaecoloog Giel van Stralen. © Henri van der Beek

Giel van Stralen is gynaecoloog in het ziekenhuis. ,,Wat ik ga doen? Of ik ga solliciteren? Ik wil eerst het nieuws verwerken om daarover na te denken.’’ Van Stralen wil dat samen met zijn collega’s doen. ,,Er is vanavond een bijeenkomst voor alle medewerkers georganiseerd. Om hierover te praten.’’

Jessy Hummel, voorzitster van de Ondernemingsraad, is even stil. ,,Ja… Toch komt dit nieuws nog onverwachts. De timing dan. We dachten vanmiddag iets te horen. Terwijl via de media doorkwam dat we failliet waren.’’

FNV-bestuurder Henk van Langen vindt dat een ‘klap in de nek’ van de medewerkers, voor wie de vakbond opkomt. ,,Die werknemers stonden te wachten om bijgepraat te worden. Waren klaar voor vertrek, en kregen de boodschap van faillissement thuis te horen. Via media.’’

Doorstart

Anneke Westerlaken, voorzitster van de andere vakbond CNV Zorg & Welzijn, praat zoveel ze kan met het ziekenhuispersoneel. ,,Ze zijn niet te benijden. Want wat moet je? Wachten op een eventuele doorstart? Met de kans dat jouw afdeling dan gesloten wordt, en je nog steeds op straat staat... Of solliciteren en dit bestaan voorgoed achter je laten.’’ Als een wielrenner tussen het peloton en de kopgroep, schetst ze. ,,Laat je je afzakken of ga je alvast vooruit proberen te komen. Een verschrikkelijke tweestrijd.’’