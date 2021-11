Ik voelde al nattigheid toen Grapperhaus op tv het afscheid van het mondkapje bezong

Als kinderen al ochtenden achter elkaar om godbetert half 6 beneden luidkeels ruziemaken om de afstandsbediening waarna er één huilend naar boven komt om zich aan de rand van je bed te beklagen over wat de ánder deed, dan weet je: het is het begin van de wintertijd. Ze zijn gewoon uit hun doen door een verstoord bioritme en dat is vervelend, maar het gaat over.