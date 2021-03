Ik vond iets in de boekenkast van mijn moeder, een verloren gewaand plekje in het geheugen

Thuiswerken heeft vele voordelen. Je kunt bijvoorbeeld een paar minuten afsnoepen van het begin van je dag. Zo sta ik mezelf soms toe om na het wegbrengen van de kinderen wat te neuzen in een straatbibliotheekje. Het is een mooi smeedijzeren kastje met stevig glas en een effectief slotje. Dat is een vaak verwaarloosd onderdeel van zo’n kastje, he. Een regenbui en.. nou ja, deze gaat zomer en winter mee. Straatbibliotheken behoren tot de beste uitvindingen van de afgelopen decennia. Ze geven zo veel vreugde.*

Ik zet er ook wel eens iets een paar boeken in, maar leuker is het natuurlijk om iets moois te vinden. Soms iets waar je nooit naar op zoek zou zijn gegaan in de boekhandel, soms iets dat een doekje wegtrekt van een verloren gewaand plekje in je geheugen. Dat gebeurde vanochtend toen ik een boek zag staan uit mijn moeders boekenkast. Niet letterlijk natuurlijk, maar als je decennia lang in huis hebt gekeken naar de boekenkast van je ouders, dan staan die titels, de vorm, de illustraties van die boeken in je geheugen gegrift. Als er dan plots een in je ooghoek opduikt is het een klein feestje. Nu stond daar zo maar ‘Het wassende water’ van Herman de Man. Volstrekt vergeten literatuur is het, met een kleine L., ik weet het. Maar wat hebben een boel mensen daar plezier aan beleefd. Googelend kwam ik op de tv-serie die er in 1986 van werd gemaakt. Grote hit. Als u nog in lockdown zit: kijken op youtube. Heerlijk! En traaaaag.

Enfin, het boek ligt nu op mijn bureau. Ik bewonderde de prachtige omslagtekening van Bert Bouman, de man die vele Nederlanders onbewust kennen van zijn illustraties in de kinderbijbel Woord voor Woord. Ik bladerde, ik las wat. De Man schreef het in 1925, dit is de vijfentwintigste druk uit 1977. En bijna onleesbaar nu. Ja echt. Ik citeer even lukraak: ‘Onderhand heur vader doorzwatelde, keek Gieljan schuins naar dat opgefrunnikte meidje in heur zondaagse kleer. Hij wist van moeders kant al dat ze door de lochte jaren heen was…’ Etc. Fantastisch. Je denkt: 1977, dat is nog niet zo lang geleden. Wel dus.

*PS Een schrijver zei me laatst dat straatbibliotheken heel lief zijn, maar nooit een alternatief voor de echte bieb mogen worden. Want voor uitleningen krijgen schrijvers iets, en voor weggeven natuurlijk niet.

