‘Ik waak voor privacyparanoia’

Jongeren mishande­len hond en slaan man (50) bewuste­loos in park Breda

13:39 Consternatie in het Bredase park Valkenberg. Daar liep het gisterenavond omstreeks 18.15 uur volledig uit de hand. Zes tot tien jongens kwamen in aanvaring met een man die zijn hond in het park uitliet.