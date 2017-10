'Ik wil niet in een Syrische cel bevallen'

Haar zwarte nikab bedekt haar lichaamsvormen volledig, maar onder die bedekking is Ilham (23) uit Gouda zwanger. Haar jonge zoontje is ook vlakbij, hier in het aparte ‘IS-deel’ van vluchtelingenkamp Ain al Issa, enkele tientallen kilometers buiten de Syrische stad Raqqa. Tot voor kort woonde Ilham in Raqqa, samen met haar man Bilal, een Belgische jihadist. De bommen op de stad verdreven de IS’ers. Nu wil ze terug naar Nederland, samen met haar zoon (1). ,,Dat is beter voor mijn zoon. Mijn man zit nu vast in een Koerdische gevangenis, een rechtszaak kan nog maanden of jaren duren.'' De jonge vrouw, die in 2013 vanuit Gouda naar Syrië reisde, beseft dat ook zij er niet zonder straf af zal komen. In een eerder interview met een Belgische tv-zender zei ze nog ‘geen spijt te hebben van haar reis naar Syrië’. Nu stelt ze: ,,Ik ben zwanger, maar ik wil niet in de gevangenis in Syrië bevallen.'' ,,Ik heb foute dingen gedaan. Ik zal het accepteren. Als ik het niet zou accepteren, zou ik niet eens zijn weggegaan bij IS, dan zou ik daar zijn gebleven. Maar ik besef dat ik foute dingen heb gedaan. Het besef is er.”

Jeugdzorg

In het vluchtelingenkamp vertelt de Goudse haar verhaal. Over een reis door Syrië, die tevens de opkomst en neergang van het kalifaat verwoordt. Ilham gaat op haar 19de naar Syrië, ze maakt deel uit van een groepje geradicaliseerde vrouwen uit Gouda , van wie meerderen al aan het begin van het Syrische conflict naar het strijdgebied trekken. Zelf zegt ze erover: ,,Mijn moeder heeft mij altijd vrijheid gegeven in mijn opvoeding, ik mocht altijd buitenspelen, mijn moeder heeft nooit gezegd: je moet een hoofddoek dragen. Ik ben niet echt met de islam opgegroeid. Ik wist dat ik een moslima was, maar wat het echte leven van een moslim was? Dat wist ik niet.'' Geleidelijk aan wordt Ilham geloviger. Uiteindelijk besluit ze naar Syrië te gaan, om daar met Bilal (22) te trouwen, de Belgische strijder met wie ze al voor haar vertrek contact heeft. ,,Ik ben door lokale instanties, zoals jeugdzorg, aangespoord om naar Syrië te gaan'', beweert Ilham. ,,Ik was bezig met mijn eigen huisje in Gouda en met mijn studie, maar ik had een vriendin in Syrië en dat maakte me verdacht. Een maatschappelijk werkster die mij hielp met allerlei zaken verdacht mij ervan dat ik naar Syrië wilde, wat helemaal niet zo was. Toen begon ik te denken: waarom eigenlijk niet, waarom zou ik niet naar Syrië gaan?” Ilham is dan op de hoogte van de situatie in Syrië. ,,Op internet zag ik allemaal verschrikkelijke beelden van wat er gebeurde met Syriërs. Ik vond dat heel erg, ik lag er wakker van.''

Aleppo

Ilham belandt in de stad Aleppo, waar in het begin van de strijd een flinke groep Nederlanders zit. ,,Ik hoorde in de verte bommen vallen, maar dat was niet in mijn buurt. Het was net alsof ik in een villa op vakantie was. Het was een heel rustig leven. Ik was alleen met mijn man en vanaf 2016 met mijn zoon. We hadden het niet altijd breed, maar we leefden wel goed. Ik was thuis en zorgde voor het huis, mijn man en mijzelf. Mijn leven was simpel. Ik vond het in Syrië heel fijn, niemand zegt wat je moet doen.''



Ilham mist het leven in Nederland amper, behalve haar familie, vriendinnen en het eten in Nederland. ,,Kaas, vis, hagelslag, verschillend eten. Dat heb je hier allemaal niet.''