'Ik wil waardig sterven, niet door een enge pil'

Zeeuws gezin wordt geëvacu­eerd uit Wuhan: ‘Af­scheid nemen van ouders en schoonou­ders doet pijn’

8:31 Al dagenlang wacht de Zeeuwse Henry Blok met zijn vrouw Sisi en zoontje Quintius in een appartementje midden in Wuhan op een verlossend bericht van de Nederlandse ambassade. Ze willen samen naar huis. Zo snel mogelijk weg uit het door het coronavirus geteisterde China. Dat lijkt nu eindelijk te gaan gebeuren. ,,Vanavond 18.00 uur Chinese tijd vertrekken we richting een verzamelplaats.’’, appt Blok mysterieus.