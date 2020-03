‘Ik wist: als ik terug ben uit Zweden, is het toch weer uit’

Voetbalwed­strij­den en grote Brabantse evenemen­ten van de baan, Indoor Brabant onzeker

16:51 Alle wedstrijden in het betaalde voetbal in Brabant worden komend weekend verboden. Dat hebben de burgemeesters van Den Bosch, Tilburg en Eindhoven bekend gemaakt. Ook diverse evenementen worden stopgezet of verboden. Over paardenspringwedstrijd Indoor Brabant in Den Bosch wordt onderhandeld of die is op te knippen in deelevenementen met maximaal duizend bezoekers. Als dat niet lukt, wordt ook die verboden.