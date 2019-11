Ik zoek de aanknop bij een puberzoon die niet uit zijn hol tevoorschijn komt

Geschoten bij overval op juwelier in Waalwijk, twee mensen vastgebon­den

9:04 WAALWIJK - Bij juwelier Franc Cortenbach in Waalwijk is zaterdagavond iets na 22.00 uur een overval gepleegd. Daarbij is in de lucht geschoten. Volgens de politie lijkt het erop dat er drie daders betrokken zijn bij de overval.