‘Ik zou het helemaal niet erg vinden als ik toch homo of biseksueel blijk te zijn’

PodcastGeweld tegen LHTB-ers is aan de orde van de dag in Amsterdam, maar ook in andere delen van het land. De drie jongeren in de podcast ‘Je bent jong en je vindt wat!’ zien om hun heen dat het nog niet overal geaccepteerd is om niet heteroseksueel te zijn.

‘Overal waar je komt, hoor je nog dat homo gebruikt wordt als scheldwoord,’ zegt Aron de Hoop (21). ‘In mijn vriendengroep zijn veel jongens homoseksueel of polyamoreus en ik ben nu nog hetero, maar zou het helemaal niet erg vinden als ik toch homo of biseksueel blijk te zijn.’ Wel ziet hij dat veel van zijn vrienden last hebben van gedoe als ze hand in hand over straat lopen. Hij denkt dat de problemen nog altijd groot zijn.

De negentienjarige Mila Duterloo ziet ook een andere kant: ‘In Nederland kun je vrij zijn en homo zijn, maar een vriend van mij uit Polen is alleen bij mij uit de kast. Zijn familie en vrienden weten van niets. In andere landen is het veel erger dan hier in Nederland. Nederland is een soort van walhalla voor hem.’ Storm Brinkhuis (18) heeft zelf geen ervaring met vrienden die uit de kast zijn, maar denkt dat zijn vrienden en zijn voetbalteam geen moeite zouden hebben met een homoseksuele teamgenoot.

The Social Dilemma

Verder in deze aflevering schrikken de drie jongeren van hun eigen schermtijden naar aanleiding van de documentaire The Social Dilemma en hopen ze minder tijd op hun telefoon door te brengen. Ook bespreken ze de hashtag ‘Ikdoenietmeermee’ en maken ze zich zorgen over het oplopend aantal coronabesmettingen. De presentatie van de podcast ‘Je bent jong en je vindt wat!’ is in handen van Roel Maalderink. Abonneren kan via Spotify en op Apple podcast.

Volledig scherm Mila Duterloo (l), Storm Brinkhuis, Aron de Hoop en presentator Roel Maalderink tijdens de opnames van de tweede aflevering van Je bent jong en je vindt wat! in Uberkraft Studios in Amsterdam. © AD