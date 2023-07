Illegale afslankpillen met harddrugs onderschept: ‘Je hebt geen idee welke troep je koopt’

Met de inbeslagname van zo’n 8000 illegale afslankpillen bij verschillende verkopers heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een grote slag geslagen. In de capsules en tabletten zit de harddrug amfetamine en dat kan ernstige bijwerkingen geven. Al meerdere mensen zijn in het ziekenhuis beland.

In een bedrijfspand in de regio Haarlem werden 4500 pillen aangetroffen, met 27 postpakketjes klaar voor verzending. Elders vonden rechercheurs 1500 capsules in een woonhuis, en grondstoffen voor nog eens 1500 van die afslankpillen. ,,Het lijkt er sterk op dat die persoon zelf aan de keukentafels wat poeders door elkaar mixt en daar die capsules mee vult”, zegt Lex Benden van de NVWA. ,,Je hebt geen idee welke troep je koopt, het is onhygiënisch en gevaarlijk.”

Het zijn voorbeelden van wat de waakhond afgelopen week aantrof tijdens een grootschalige actie. Rechercheurs en inspecteurs van de NVWA hebben op verschillende plekken in Nederland in totaal drie woningen, twee bedrijfspanden, een garagebox en drie auto’s doorzocht. Daarbij zijn in Rotterdam twee verdachten aangehouden. Zij zijn weer op vrije voeten, maar blijven verdacht. Bij drie andere mensen is de NVWA op huisbezoek geweest. Bij die verkopers werden ook pillen gevonden. Ze zijn verdacht, maar (nog) niet aangehouden.

De waakhond strijdt al langere tijd tegen de handel in deze illegale pillen, die online en op sociale media worden aangeboden als ‘fatburners’ onder verschillende namen, waarvan Iomax veruit de bekendste is. De bijwerkingen kunnen ernstig zijn. ,,Al na één tablet kunnen mensen last krijgen hartkloppingen, pijn op de borst, misselijkheid, hoofdpijn en opgejaagd gedrag. Of slapeloosheid, want amfetamine is gewoon speed”, zegt Benden. ,,Verschillende gebruikers hebben een hersenbloeding gehad na het gebruik van Iomax of pillen met dezelfde ingrediënten.”

Hersenbloeding

Voor zover bekend was het meest recente geval van een hersenbloeding door de afslankpillen een 40-jarige vrouw afgelopen februari. Bijwerkingencentrum Lareb herhaalde daarop een waarschuwing die twee jaar eerder ook was gedaan. De NVWA drukte tien jaar geleden mensen al op het hart om de dieettabletten niet te gebruiken.

Bij de man die 4500 pillen in een bedrijfspand had liggen, hebben rechercheurs in zijn woning 20.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op de bankrekeningen van de verdachte. In Rotterdam werden ruim 1800 Iomax-pillen en een hoeveelheid anabolen in beslag genomen. Ook daar werd ruim 20.000 euro aan contant geld meegenomen. ,,Die verdachte bleek hardleers, want die is vorig jaar ook al aangehouden op verdenking van de handel in illegale afslankpillen. Toen werden 300 Iomax-capsules en verschillende soorten anabolen bij hem aangetroffen”, zegt Benden. ,,Die oude zaak tegen hem loopt nog, maar hij kwam dus weer bij ons op de radar.”

De illegale dieetpillen zijn in trek bij consumenten, omdat ze doen wat ze beloven: je valt er vanaf. ,,Alleen zolang je ze gebruikt, daarna kom je weer aan. Door de amfetamine heb je veel minder hongergevoel, en daarnaast word je lichaam extra aan het werk gezet dus je verbrandt meer energie”, zegt Olivier de Hon van de Dopingautoriteit. ,,Ik snap de verleiding, want die pillen zijn effectief. Hoewel verkopers vaak wel zeggen dat mensen er hartkloppingen van krijgen, zijn de kopers vaak niet op de hoogte van dat ze harddrugs binnenkrijgen en hoe gevaarlijk ze zijn.”

Schimmige markt

De merknaam ‘Iomax’ is ook geen officiële naam. ,,Het is een dusdanig schimmige markt dat je niet weet wie het aan het produceren is. Iomax is een bekende naam en dat wordt dan op zo'n doosjes geplakt, maar je weet eigenlijk niet wat erin zit”, zegt De Hon.

De Dopingautoriteit ziet de afgelopen jaren het aantal gebruikers verder toenemen. ,,Vooral naar de zomer toe, als mensen er fitter uit willen zien, grijpen ze naar deze middelen. De druk is groot om er goed uit te zien en op sociale media worden dit soort pillen gepromoot als oplossing", zegt De Hon. ,,Maar we zien ook nog veel ouderwetse kofferbakverkoop, van mensen die een handeltje hebben in een buurt of onder bekenden.”

De NVWA benadrukt dat als afvallen moeilijk gaat, de huisarts kan helpen. ,,Maar op een verantwoorde manier.” Wie nog pillen heeft liggen kan die als klein chemisch afval inleveren bij een gemeentelijke milieustraat.

