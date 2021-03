Illegale hondenhandel opgerold: 42 honden in loods, in goede gezondheid

Een man (51) en een vrouw (34) in Vriezenveen worden verdacht van illegale hondenhandel. De politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) troffen in een loods in de Twentse plaats 42 honden aan: 21 volwassen Engelse buldoggen en 21 pups, voornamelijk afkomstig uit Nederland.

Hoe lang het tweetal illegaal in honden handelde en hoeveel geld ze daarmee hebben verdiend, wordt nog onderzocht. Een dierenarts heeft de dieren onderzocht. Omdat de honden in goede gezondheid waren en er geen sprake was van verwaarlozing, was het niet nodig de dieren in bewaring te nemen.

,,De huisvesting en gezondheid waren in orde, dus dan is er verder geen juridische grond om de dieren weg te halen”, licht een woordvoerder van de NVWA toe. De inspecteurs blijven de situatie in de gaten houden. ,,Dan wordt er ook gekeken of er inmiddels wel aan de eisen wordt voldaan.”

Hondenhandelaren hebben onder meer een vergunning nodig en moeten hun registratie op orde hebben en hun vakbekwaamheid kunnen aantonen. ,,Daar werd niet aan voldaan.” De NVWA en de politie gingen bij het bedrijf kijken na een tip van iemand die daar een hond wilde kopen. Omdat hij het niet vertrouwde, zag hij af van de aankoop en meldde hij zich bij de NVWA. Tegen de verdachte man en de vrouw wordt proces-verbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie besluit na onderzoek wat een passende straf is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wapens

Ook tegen de 66-jarige verhuurder van de schuur wordt proces-verbaal opgemaakt, omdat de politie een jachtgeweer en een stroomstootwapen vond die van hem waren. De wapens zijn in beslag genomen.

De NVWA waarschuwt mensen die een hond willen kopen om goed op te letten of alle papieren kloppen en of het dier gezond en ingeënt is. Laat een hond voor aankoop keuren door een dierenarts, adviseert de politie. Volgens de dienst is de vraag naar honden groter geworden door de lockdownmaatregelen en komen er nog veel misstanden voor.

Zo krijgt de dienst de laatste tijd ook steeds meer signalen dat verkopers aanbieden de hond thuis te bezorgen. De NVWA adviseert met klem dit niet te doen. ‘Als de hond aan je deur wordt bezorgd of als je het diertje ergens op een parkeerterrein op moet halen, heb je nóg minder tijd om te controleren of alles klopt en krijg je dus nog makkelijker een pup mee die wellicht ziek is of niet de juiste papieren en vaccinaties heeft’, stelt de dienst in een waarschuwing.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.