Illegale puppyhandelaren: werkstraffen voor ernstige verwaarlozing

Rechter roept broer en zus Holleeder tot de orde: 'Net kinderen op achterbank'

11:44 Het gebekvecht in de rechtszaal tussen Willem en Astrid Holleeder moet afgelopen zijn. Rechtbankvoorzitter Frank Wieland waarschuwde vandaag broer en zus zich te gedragen, nadat het in eerdere zittingen tot hevige emotionele uitbarstingen was gekomen tussen de twee.