Imago-experts verbaasd over 'slippertje' Ronald Koeman

Ronald Koeman maakte zich gisteravond nogal druk om wat slippers die hij niet ontvangen had. De bondscoach van het Nederlands elftal was zo kwaad, dat hij het bedrijf via een tweet ter verantwoording riep. Dat kwam echter als een boemerang terug. ,,Moet je echt je reputatie inzetten voor 60 slippers?", vroegen twitteraars zich af. Volgens imagodeskundigen had hij dat kunnen verwachten.

Veel twitteraars vinden dat de bondscoach zich niet zo moet aanstellen, aangezien hij geld genoeg zou hebben om wat nieuwe slippers te bestellen. Anderen zien er ook wel de hilariteit van in en reageren bijvoorbeeld met leuke woordgrappen.

Reputatiemanager Bart Maussen: ,,Hij staat natuurlijk in zijn recht om zoiets de lucht in te slingeren maar hij moet zich realiseren dat hij publiek gemeengoed is en dat iedereen hier een mening over zal hebben, positief of negatief."

Tien tellen

,,Als hij tien tellen had nagedacht, was hij waarschijnlijk tot de conclusie gekomen dat hij het niet had hoeven tweeten. Hoe meer volgers, hoe sneller het wordt opgepikt en hoe meer mensen een mening vormen. Hij had met een miljoen volgers wel moeten weten dat hij onderwerp van discussie zou worden, maar de vraag is of hij er mee zit."



Imagodeskundige Zabeth van Veen begrijpt de reacties ook wel. ,,Er is minder respect wanneer dit gebeurt bij iemand die het makkelijk kan betalen. Het gaat hem ook niet om die zestig slippers, het gaat hem om het principe. Hij kan alleen op weinig sympathie rekenen wanneer je daarover op Twitter los gaat.''

,,Als bekend persoon zijn mensen misschien jaloers, ze kunnen zich niet inleven in je positie en soms hebben ze gewoon niets te doen. Wat ze wel kunnen doen, is jouw imago online raken. Dat is heel vervelend voor bekende mensen.''

Koeman is zich natuurlijk bewust van het grote bereik dat hij heeft op sociale media. ,,Hij weet zelf ook wel dat het niet slim is, maar hij was waarschijnlijk gefrustreerd en was er even klaar mee. In zijn positie kun je je er beter maar bij neer leggen, hoe vervelend dat ook is.''

De slippers werd besteld voor de bruiloft van zijn dochter, Debbie. Havaianas gaat onderzoeken waar het mis ging met de bestelling. Ze houden Koeman op de hoogte.

Omoda on Twitter @RonaldKoeman @HavaianasEurope @havaianas 🎶 Havaianas oeh nana 🎶 Zo niet Koe(l)man! Belofte maakt schuld en aangezien de beste huwelijken met een slippertje beginnen regelen wij die 60 paar. Laat maar weten hoe en waar? Dan zijn ze vandaag nog daar. Liefs, Omoda

Edwin van Doornik on Twitter @RonaldKoeman @HavaianasEurope @havaianas Moet je echt je reputatie inzetten voor 60 slippers?

Jan Knop on Twitter @RonaldKoeman @HavaianasEurope @havaianas Van precies 30 jaar geleden Europees kampioen tot je druk maken over een schoen..... #telfort

Olaf on Twitter @RonaldKoeman @HavaianasEurope @havaianas Zo zeg..dat is wel een enorme slipper van zo'n groot bedrijf!😁

steve doyle on Twitter @RonaldKoeman @HavaianasEurope @havaianas Sounds like some footballers you ordered this time last year. Fully paid for and went missing.

Damian on Twitter @RonaldKoeman @HavaianasEurope @havaianas A Ronald Koeman signing not turning up. Fancy that.