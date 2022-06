Immigratiedienst: ‘politiek, maak ons werk niet te ingewikkeld’

Immigratiedienst IND roept de Tweede Kamer op ‘haar werk niet te complex te maken'. Door te veel regels of juist een gebrek aan die regels neemt de dienst soms beslissingen ‘die juridisch wel kloppen, maar waarbij het de vraag is of ze ook deugen'.

Dat schrijft de IND in haar eerste zogenoemde Stand van de Uitvoering die vanmiddag aan de Tweede Kamer is gestuurd. Daarin somt de dienst een reeks knelpunten op waar ze tegen aan loopt. Het past in een trend die is ingezet sinds de Toeslagenaffaire bij de Belastingdienst: organisaties die aandacht vragen voor ‘de menselijke maat’ en de politiek erop wijzen dat problemen soms worden veroorzaakt door de regels die de politici zelf hebben vastgesteld of afgeschaft.

Een probleem vormen de oplopende wachttijden voor beslissingen op verblijfsvergunningen. ,,De IND loopt bij steeds meer aanvragen aan tegen de grenzen van de uitvoerbaarheid. Het kost meer tijd om een aanvraag te behandelen, dossiers worden omvangrijker en het opleiden van nieuwe medewerkers duurt langer. Of het daarmee ook betere beslissingen zijn geworden, is nog wel de vraag“, meldt de dienst.

Bezuinigingen

Wat ook niet heeft geholpen zijn de forse bezuinigingen op de IND in de jaren dat er weinig asielzoekers naar Nederland kwamen. Nu die aantallen weer stijgen, moeten er veel nieuwe mensen worden aangenomen. Die zijn moeilijk te vinden op de huidige arbeidsmarkt. Om de wisselende instroom van migranten te kunnen opvangen is ‘een meerjarige, stabiele financiering van de IND een voorwaarde'. ,,Op die manier kunnen we tijdig personeel werven en opleiden, nog voordat een piek in de instroom zich voordoet. In tijden van een laag werkaanbod is het belangrijk om behoedzaam af te schalen en dat pas te doen als de daling in het aanbod structureel is.”

Quote We kunnen ons voorstel­len dat sommige beslissin­gen niet door iedereen als een rechtvaar­di­ge uitkomst worden gevoeld. Dat voelen onze medewer­kers namelijk ook zo. IND

Daarnaast zou het de dienst helpen als de Tweede Kamer ‘het werk van de uitvoering niet te complex maakt'. ,,Er moet voldoende ruimte in beleid blijven om maatwerk te kunnen leveren.” Zo leidde het afschaffen van het speciale ‘ouderenbeleid’ ertoe dat een Marokkaanse Nederlander zijn bejaarde en ernstig zieke moeder niet naar Nederland mocht halen om haar hier te verzorgen. ,,We kunnen ons voorstellen dat dit niet door iedereen als een rechtvaardige uitkomst wordt gevoeld. Dat voelen onze medewerkers namelijk ook zo", beschrijft het rapport. het zijn beslissingen die ‘juridisch wel deugen, maar waarbij het de vraag is of ze ook deugen'.

Buikpijnzaken

‘Buikpijnzaken’ worden ze door de medewerkers van de dienst genoemd. ,,Het is van belang dat signalen vanuit de samenleving over wat er schuurt, terecht komen op de plek waar de politieke keuzes gemaakt zijn: bij de staatssecretaris en de Tweede Kamer.”

De IND kondigt ook aan minder vaak in beroep te gaan als een rechter, tegen de beslissing van de IND in, toch een verblijfsvergunning toekent aan een vreemdeling. ,,De IND kijkt ook kritischer naar wanneer we doorprocederen.” Ook dat heeft te maken met de grote stapel dossiers die nog ligt te wachten. En ‘knopendoorhakteams’ gaan bekijken of bij complexe zaken steeds om meer informatie wordt gevraagd of er juist het voordeel van de twijfel kan worden gegeven.