Impasse compleet: Kuipers gaat niet in op oproep ziekenhuizen voor meer geld, acties onvermijdelijk

cao-onderhandelingenDe politiek gaat geen rol spelen in de stukgelopen onderhandelingen tussen de ziekenhuizen en de vakbonden. Daarmee is een akkoord ver weg en zijn verdere acties onvermijdelijk. ,,Natuurlijk begrijpen we de zorgen, maar het ministerie is geen partij in de onderhandelingen. Dat is aan werkgevers en de bonden”, laat een woordvoerder van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn & Sport) aan deze site weten.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) moet de politiek ziekenhuizen helpen met hun financiële situatie, anders kunnen de lonen niet verder omhoog. Er is een miljard euro nodig. ,,We moeten samen met de bonden bij de regering aangeven dat we echt tekortkomen”, stelde voorzitter Ad Melkert dinsdagochtend in televisieprogramma Goedemorgen Nederland (WNL). Hij wees daarbij naar de gestegen energiekosten, inflatie en de investeringen van ziekenhuizen in duurzaamheid. ,,Extra loonsverhoging gaat de financiële slagkracht van veel ziekenhuizen te boven.”

Medewerkers van tientallen ziekenhuizen gaan half maart staken omdat de werkgevers niet meer loon en andere voorwaarden willen bieden. Ze zullen een dag alleen spoedeisende zorg verlenen. De NVZ maakt zich zorgen om de staking. ,,De acties hebben gevolgen voor de dagelijkse patiëntenzorg en leiden tot fundamenteel negatieve financiële gevolgen”, zegt voorzitter Melkert.

‘Bom onder zorgakkoord’

Zorgminister Kuipers blijft over deze kwestie voortdurend in gesprek met de ziekenhuizen. Extra financiële steun komt er vooralsnog niet. ,,Wat we natuurlijk wel doen is, als verantwoordelijke voor het zorgstelsel, jaarlijks in de begroting voldoende ruimte maken voor werkgevers in de zorg om goede salarisafspraken te kunnen maken met de bonden”, zegt een woordvoerder. De loonruimte die door VWS beschikbaar wordt gesteld is gekoppeld aan de ontwikkelingen in de markt. ,,Het kan zijn dat de loonontwikkeling in 2023 in de markt hoger gaat uitvallen als gevolg van de inzet van vakbonden voor compensatie voor de inflatie. Dat werkt dan ook door in een hogere loonruimte die beschikbaar wordt gesteld aan de zorg”, aldus de woordvoerder.

In vakblad Zorgvisie stelt Melkert dat als het ministerie, maar ook de zorgverzekeraars niet bijdragen, ze zelfs ‘een bom’ leggen onder het Integraal Zorgakkoord (om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden) en de Green Deal (voor duurzaamheid). ,,Met hulp kan dat voorkomen worden. Voor al deze uitgaven hebben we geen geld meer. We zouden graag zien dat VWS en zorgverzekeraars samen de ziekenhuizen steunen met een half à één miljard euro. De meeste ziekenhuizen hebben geen financiële buffers om dit soort uitgavenstijgingen op te vangen. VWS weet dat. De vraag is of dit niet een methode is om de sector koud te saneren.”

Volgens het ministerie is in de begroting voor dit jaar al rekening gehouden met de inflatie. ,,Daarmee is voor dit jaar voldoende prijscompensatie beschikbaar op totaalniveau om ziekenhuizen te compenseren voor hogere kosten als gevolg.” Het ministerie zegt de vinger aan de pols te houden en in gesprek te blijven met de NVZ.

Wat speelt er?

De ziekenhuizen vinden dat ze tijdens de cao-onderhandelingen genoeg hebben geboden aan de vakbonden. Ze blijven bij de 13 procent die ze al eerder hebben aangeboden en andere aanpassingen, bijvoorbeeld op het gebied van de werkomstandigheden. De ziekenhuizen zeggen dat ze zijn ingegaan ‘op meerdere van uw inhoudelijke voorstellen, waarbij wij ruim de grenzen hebben opgezocht van de beschikbare financiële ruimte en middelen van onze instellingen’, schrijven ze nu aan de werknemersorganisaties.

‘U zult begrijpen dat onverkort meegaan met al uw eisen onwenselijk en onmogelijk is’, aldus de ziekenhuizen. Ze doen nog wel ‘de uitdrukkelijke oproep’ om ‘met ons het cao-overleg te hervatten om tot een resultaat te komen’. ‘Voorkomen moet worden dat de patiëntenzorg en het welzijn van werknemers in gevaar komen.’ De FNV vraagt zich af waarom ze nog aan de onderhandelingstafel zou komen, aldus Merlijn.

Stukgelopen

De cao-onderhandelingen tussen de vakbonden met de NVZ liepen eind januari al stuk. Daarop kwamen beschuldigingen over en weer. De NVZ zou volgens de bonden de stekker uit de onderhandelingen hebben getrokken, maar dit blijft een woordvoerder stellig ontkennen. ,,Ik heb er met mijn neus bovenop gezeten. Dat is echt niet zo. We zijn met een goed bod gekomen en daar staan wij volledig achter. Het is echt een ongekend goed bod. Dat krijgen wij ook van de medewerkers terug. Maar helaas zien de bonden het anders.”

De actiebereidheid onder zorgpersoneel is groot, aldus de bonden. ,,Veel collega’s laten me weten dat ze nu ook vakbondslid worden. We merken dat er heel veel boosheid is onder personeel. Tijdens de coronacrisis kregen we applaus, maar nu geeft niemand thuis”, zegt Miran van Arendonk van het het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. ,,Mijn buurmeisje tekende hartjes op de stoep voor mij. Wij waren de helden van de zorg in Nederland. En nu laten ze ons keihard vallen”, voegt Joan van Zon van het Helmondse Elkerliek Ziekenhuis toe.

Wat eisen de bonden?

De cao voor ziekenhuispersoneel verliep op 1 februari. De bonden willen onder meer een loonsverhoging van 10 procent met een bodem van 100 euro. De NVZ heeft 5 procent nu en 5 procent aan het einde van dit jaar geboden. Bovendien willen de ziekenhuizen een cao voor twee jaar afsluiten, zo legt FNV uit. De bonden willen zich beperken tot een cao van één jaar.

Het steekt de bonden dat personeel in dezelfde functies in de academische ziekenhuizen beter wordt betaald dan personeel in de niet-academische hospitalen. Personeel in de academische ziekenhuizen valt onder een andere cao en heeft voor 2023 al een salarisstijging van 10 procent binnen.

Roeping

Verschillende ziekenhuizen hangen momenteel vol met spandoeken. ,,Er wordt vaak geroepen dat ons werk een roeping is”, zegt Veerle Ruinemans, verpleegkundige in het Deventer Ziekenhuis. ,,Dan zeg je: het maakt me niet uit hoeveel geld ik ervoor krijg. Maar dit is wérk voor ons. We hebben ervoor gestudeerd en daar hoort een fatsoenlijke beloning bij.’’

Ook Anita van Loon (58), laborant op de hartfunctieafdeling in Amphia, doet met overtuiging mee aan de staking. ,,Ik werk al 38 jaar in het ziekenhuis, maar veel progressie in salaris heb ik niet meegemaakt. Mijn man en ik zijn ooit allebei als mbo’ers begonnen. Hij is geleidelijk doorgegroeid, maar ik heel weinig. Terwijl we steeds meer met minder mensen moeten doen. Ik sta hier ook voor de jongeren die we steeds vaker naar het bedrijfsleven zien vertrekken.”

Jan Willem Nieland, anesthesie-assistent Isala: ,,Het kan toch niet zo zijn dat je alleen maar in de zorg kan werken als je een rijke partner hebt? We vervullen als zorgprofessionals toch geen Melkertbanen?” verwijst hij naar voorzitter Ad Melkert van de NVZ.

Onbestaanbaar

NVZ-voorzitter Melkert haalde eerder op de NVZ-site hard uit naar de bonden: ‘Onbestaanbaar en verbijsterend. Met ons voorstel van 13 procent in twee jaar tijd zijn acties buitenproportioneel en onnodig.’ Volgens de bonden lijkt dat bod mooier dan het is. ,,De NVZ speelt een politiek spel, en dat steekt zorgmedewerkers”, zegt Van Arendonk van het Catharina Ziekenhuis.

