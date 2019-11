Imperium Brabantse ‘Corleones' op instorten na inval woonwagenkamp

LIVE: Rechtszaak IS-vrou­wen: ‘Denen halen mensen op, maar Nederland zegt dat het niet kan?’

12:16 Het kabinet wil de Nederlandse jihadvrouwen en hun kinderen écht niet terug en probeert vandaag in de Haagse rechtbank in hoger beroep te voorkomen dat ze moeten worden opgehaald. ,,Terughalen van alleen de kinderen is ook een risico, dat kan tot wrok leiden bij de vrouwen en familie.” Familieleden en advocaten zijn in de rechtbank aanwezig om ervoor te pleiten dat de kinderen en de vrouwen juist wel worden teruggehaald. ,,Denemarken heeft 48 uur geleden nog kinderen opgehaald in Syrië.” Volg de rechtszaak hieronder via de tweets van verslaggever Cyril Rosman.