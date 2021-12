In België gaan theaters en bioscopen weer open, kan dat bij ons ook?

In België behaalde de culturele sector via de Raad van State een overwinning op de overheid en mogen de deuren weer open. Biedt dat perspectief voor de cultuur in ons land?

In de onderlinge appgroepen van de culturele bestuurders in Nederland ontplofte het dinsdagavond wel even. Iedereen sprak over het besluit van de Belgische Raad van State om de culturele sector te heropenen. Het was een overwinning op de Belgische overheid, die de deuren van de cultuursector ten onrechte gesloten had gehouden. Zou zoiets in Nederland ook kunnen?

Jeroen Bartelse, directeur van TivoliVredenburg en woordvoerder van de taskforce culturele en creatieve sector, zou dolgraag weer toeschouwers ontvangen. Toch zit een Belgisch scenario er hier niet in. ,,Omdat de situaties niet te vergelijken zijn. In België week de overheid af van het advies van het Belgische OMT, dat is bij ons niet gebeurd. En in België zijn winkels en horeca wel open, terwijl wij een algehele lockdown hebben. Eind november mochten theaters en bioscopen nog open blijven, we hadden het daar goed en veilig georganiseerd. Maar ook wij hadden er begrip voor dat de regering hier twee weken later koos voor een algehele lockdown vanwege de druk op de gezondheidszorg en de onzekerheid over de omikronvariant.’’

Quote Een virus is onvoorspel­baar, maar de manier waarop je erop reageert kun je wel voorspel­baar maken Jeroen Bartelse, Taskforce culturele en creatieve sector

Leren

In de taskforce waarvoor Bartelse het woord voert, zijn bijna alle culturele organisaties vertegenwoordigd; van bioscopen, theaters en schouwburgen tot orkesten, poppodia, festivals en kleinkunstenaars. ,,Wat we leren van België? Dat het goed is om zorgvuldig elke sector op zich te bekijken en niet alles over één kam te scheren. Tot op heden heb ik niet gehoord van een corona-uitbraak die terug te voeren is op onze sector. Wij praten voortdurend met het kabinet over de langetermijnstrategie. Een virus is onvoorspelbaar, maar de manier waarop je erop reageert kun je wel voorspelbaar maken. Wij zijn erbij gebaat om vooraf te weten welke beperkende maatregelen gaan gelden in de verschillende fases van een virusuitbraak. Dan kunnen we daar op inspelen.’'

De cultuursector in Nederland richt zich op de tweede week van januari, wanneer een nieuw OMT-advies wordt verwacht. ,,Dan hopen we een beeld te krijgen van de tweede helft van de winter. Tegen die tijd moet er een aardig inzicht zijn in de omikronvariant en is er als het goed is ook een nieuw kabinet. We gaan ervan uit dat dat voortvarend te werk zal gaan.’’

