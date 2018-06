In brand gestoken rat leidt tot woedende reacties in Oldenzaal

De politie Oldenzaal (Overijssel) stelt een onderzoek in naar het levend verbranden van een rat. In de stad circuleert onder inwoners een schokkend filmpje waarop te zien is hoe een hoteleigenaar uit de regio een in een kooi gevangen rat in brand steekt.

De man is inmiddels aangesproken op zijn handelswijze. De informatie is overgedragen aan de Dierenpolitie, laat de politie Oldenzaal weten. „De verdachte zal op korte termijn door de dierenpolitie verhoord worden.”

Niet voor vermaak

De man zelf, uitbater van een hotel in het centrum, reageert aangeslagen. Hij was zich er niet van bewust dat zijn actie werd gefilmd. ,,Vanochtend werd me duidelijk dat er een filmpje was verspreid. Daardoor lijkt het alsof ik voor de lol een dier in brand steek. Maar dit was niet voor vermaak, ik heb op internet gelezen dat dit zou helpen tegen overlast door ratten. En we hebben hier in het centrum een probleem met ongedierte.”

Of de heftige methode daadwerkelijk helpt is maar de vraag, laat ecoloog André de Baerdemaeker desgevraagd weten. ,,Het schrikt ratten af als ze een soortgenoten zo mishandeld zien worden. Dan merken ze dat het niet pluis is. Het is wel zo dat ze op den duur weer honger krijgen en bereid zullen zijn risico te nemen als er geen alternatieve voedselbron is."

Het is dus maar de vraag of de actie van de hoteleigenaar langdurig effect heeft. Daarnaast keurt De Baerdemaeker de methode ook om andere redenen af. ,,Het wordt wel eens toegepast ja, maar het is zo barbaars dat je je kunt afvragen of het gebruik ervan wel te rechtvaardigen valt."

Boze reacties

De hoteleigenaar is inmiddels overspoeld door boze reacties, rechtstreeks maar ook via Facebook. Ook de Dierenambulance Oldenzaal is door mensen benaderd om actie te ondernemen tegen de man op het filmpje en heeft melding van het voorval gemaakt bij de politie. Dierenmishandeling is strafbaar.



Bovendien zijn veel jongeren geconfronteerd met de beelden. „Ik vind dit heel vervelend”, zegt hij. „Dit had niet gefilmd mogen worden en zeker niet verspreid mogen worden. Ik wacht nu af waar de politie mee komt. En ik hoop dat het dit weekeinde weer een beetje rustiger wordt.”

Op de vraag of een dergelijke handelwijze richting een dier geen slecht voorbeeld is voor de jeugd in Oldenzaal, reageert hij kortaf: „Ik stond daar niet om een voorbeeld te geven. Ik wilde een probleem oplossen. Dat is verkeerd uitgepakt.”