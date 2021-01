In coronatijd geen nieuwjaarszoenen op kantoor (en nog 14 andere voordelen)

1.Eindelijk de ruimte!

Het museum, het theater, de sportschool, de bioscoop: als ze straks weer mondjesmaat open mogen, heb je ze bijna voor jezelf. Met een beperkt aantal mensen tegelijkertijd in één ruimte kun je eindelijk De Nachtwacht eens rustig bekijken of zonder uren in de rij te staan het Anne Frank Huis bezoeken. In de sportschool is er tijdens de groepsles meer ruimte voor persoonlijk aandacht en tips van de trainer, en als je individueel sport hoef je niet meer te wachten op dat ene apparaat dat altijd bezet is.