In deze 16 plaatsen is de Aziatische hoornaar opgedoken

poll Robert tekent Sjors en Sjimmie: ‘Dikke lippen, grote oorbellen… Sjimmie is allang geen Zwarte Piet meer’

25 september Een tentoonstelling over 100 jaar Sjors en Sjimmie, die móet er volgend jaar natuurlijk gewoon komen, vindt Robert van der Kroft. De Rotterdamse striptekenaar voert oriënterende gesprekken met de Kunsthal, maar is zich ook bewust van de eventuele gevoeligheden rond de beroemde stripvriendjes. „Tja, misschien dat men bang is dat er vanwege die oude tekeningen ruiten ingegooid gaan worden.”