In dit azc zie je de opvangcrisis zich voltrekken: ‘Het voelt als een gecontroleerd getto’

Justitie eist werkstraf, locatiever­bod en training agressie­con­tro­le tegen zoon Glennis Grace

Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 120 uur waarvan 40 voorwaardelijk tegen de inmiddels 16-jarige zoon van Glennis Grace voor onder meer openlijke geweldpleging. Glennis’ zoon was de aanleiding voor een vechtpartij in februari van dit jaar, waarbij ook de zangeres zelf werd gearresteerd. Tegen een 15-jarige vriend van de zoon is een taakstraf van 50 uur geëist.

27 oktober