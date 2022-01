In dit land wordt beschaafd demonstreren afgestraft en wangedrag beloond

Ligt Tanja Groen in één van de gevonden ‘graven’? ‘Er is hoop, zeker’

Het Openbaar Ministerie in Limburg hakt deze week de knoop door of er op de Strabrechtse Heide opnieuw gezocht gaat zoeken naar Tanja Groen. Wetenschappers wezen deze week drie kansrijke plekken aan. Maar hoe groot is de kans dat de vermiste studente daar ook echt ligt?

