In dit ziekenhuis zijn dertien collega’s van de afdeling verloskunde tegelijk zwanger: ‘Altijd wat te vieren’

Van Chileense kinderroof beschuldig­de Nederland­se ‘non’ (89) overleden

De 89-jarige Nederlandse ‘non’, die van babyroof en illegale adoptie uit Chili wordt beschuldigd, is overleden. Dat laat haar familie weten op sociale media. Zuster Gertrudis lag onder vuur, omdat ze in de jaren 70 en 80 kinderen zonder toestemming bij de moeders zou hebben weggehaald voor adoptie in Nederland. Vorige maand ontkende ze tegenover deze site alle beschuldigingen.

21 januari