In één dag al 25.000 euro voor kinderen van Ruinerwold: ‘Dit jaar had grote impact’

Het geld stroomt binnen voor een crowdfundingactie voor de negen zogenoemde ‘kinderen van Ruinerwold’. Op de eerste dag is tot en met 19.30 uur al ruim 25.000 euro binnengekomen. Het geld gaat naar de kinderen van Gerrit Jan van D. (68), die jarenlang verscholen voor de buitenwereld leefden in een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. De zaak kwam aan het rollen toen een van hen wegliep in oktober 2019.

De afgelopen weken was het verhaal van de oudste vier, onder wie ook degene die alarm sloeg, te zien op televisie in de documentaire De Kinderen van Ruinerwold. Documentairemaakster Jessica Villerius praat daarin met de drie inmiddels volwassen jongens en een vrouw nadat ze in 2019 door hen benaderd was omdat ze hun verhaal wilden doen. Villerius heeft ze sindsdien gevolgd. Miljoenen mensen keken naar de serie.

De stichting achter de crowdfunding is een initiatief van onder anderen Esther Suurmond. Zij wil, met andere goede vrienden en oud-huisgenoten van een van de oudste kinderen, financiële steun bieden aan de negen kinderen omdat ze ‘hebben gezien dat het afgelopen turbulente jaar een grote impact op hen heeft gehad’. Ze zei eerder in De Nieuws BV dat de oudste kinderen positief zijn over het initiatief. Het streefbedrag voor de inzamelingsactie is 30.000 euro per kind, 270.000 euro in totaal.

Blijvende hersenschade

Van D. werd ervan beschuldigd dat hij zes van zijn kinderen jarenlang tegen hun wil heeft vastgehouden op een afgelegen boerderij in het Drentse dorp. Ook zou hij zijn kinderen hebben mishandeld en een aantal van hen seksueel hebben misbruikt. Het gezin zou in een soort religieuze ban hebben geleefd, onder aanvoering van Van D. Maar de rechtbank in Assen bepaalde in maart dit jaar dat de strafvervolging van Van D. moest worden beëindigd omdat hij door zijn slechte gezondheid niet kan terechtstaan.

Van D. liep in 2016 ernstige en blijvende hersenschade op door een beroerte. Door de beslissing van de rechtbank kwam de man op vrije voeten.

Civiele procedure

Hun advocaat Corinne Jeekel heeft inmiddels laten weten namens de oudste vier kinderen een civiele procedure te willen beginnen tegen hun vader. ,,Voor zover ik weet staat hij op dit moment niet onder curatele en dus is hij strikt genomen handelingsbekwaam", aldus Jeekel in het televisieprogramma Op1 eerder deze week.

Ze stelde dat de oudste kinderen van het gezin van meet af aan gerechtigheid en erkenning hebben gewild. ,,Dat er dus een rechterlijk oordeel komt over wat er allemaal niet deugde.Het kan gewoon niet dat dit zonder rechterlijk oordeel voorbij gaat."