In een gezonde democratie was het nooit zover gekomen

Keghart (20) slaagt na vlucht summa cum laude: ‘Ik heb in Syrië gezien hoe erg het leven kan zijn’

11:16 ENSCHEDE - Keghart Krikour (20) vlucht op zijn 14de helemaal alleen uit Syrië naar Nederland. Zes jaar later hangt in Enschede de vlag uit bij het huis waar hij nu met zijn ouders woont. Hij is summa cum laude geslaagd voor het gymnasium. „Ik heb een kans gekregen en die gegrepen.”