In het kielzog van de man achter het bouwersprotest: ‘Ik ben er klaar mee!’

Het golfkarretje start niet. Net nu. Arnold Tuytel zit achter het stuur, Klaas Kooiker ernaast. Als leiders van Grond in Verzet namen zij het initiatief voor het bouwersprotest van vandaag.



Tuytel goochelt wat met de pedalen en hendels en rijdt na enige tijd alsnog weg. Er is haast, want in een van de Haagse ministerietorens wacht D66-staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Zij wil de initiatiefnemers graag nog even spreken voor het officiële programma om tien uur start. Tuytel is een tikje nerveus over de dag die komen gaat. Het grootste evenement dat hij hiervoor ooit organiseerde was de ‘Porsche-dag’, een tentoonstelling met oude tractoren voor een paar honderd bezoekers.



,,Vooral dat ik straks dat podium op moet, is wel spannend, dan word ik emotioneel”, zegt de ondernemer uit Oud Alblas. Er staat ook wat op het spel: zijn graafmachines, betonwagens en ander materieel staan stil. Daarbij waren de afgelopen dagen een achtbaan vol ‘Haags overleg’, voorbereidingen op het bouwersprotest en een hausse aan media-aandacht.



