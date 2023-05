In jeugdinstelling Woodbrookers gleden ook kinderen af: genoegdoening geëist om uitblijven behandeling

‘Anaal ringwerpen’ met ingehuurde stripper: ‘Wat doet dit met het vrouwbeeld van jongens?’

Is het baldadigheid, machtswellust of een verknipt vrouwbeeld? Of wellicht een combinatie? De studenten uit Utrecht en Breukelen die onlangs anale seksspelletjes met een vrouw speelden maken de tongen los. Het Utrechts studentencorps zegt ‘zware sancties’ op te gaan leggen. Hoe kijken experts naar de kwestie? ,,Ingrijpen terwijl je er tussen staat? Dat is moeilijk.’’