In kleine stapjes naar een grotere Indië-herdenking: ‘Net als 4 mei op de Dam’

Het is vooral omschakelen voor de oudere bezoekers van de Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Jarenlang waren ze gewend die dag vroeg naar Den Haag te komen om met elkaar stil te staan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Nu begon de herdenking om 19.00 uur ’s avonds.



Maar sommige mensen zijn juist heel blij met dit nieuwe tijdstip, zoals Babs en Irene Velsink uit Zoetermeer. Voor het eerst kunnen de twee zussen er nu wel bij zijn om stil te staan bij wat hun ouders hebben meegemaakt. ,,Normaal konden we nooit omdat we moeten werken overdag.”



Het zijn precies deze mensen die de organisatie wil bereiken met het verschuiven van het tijdstip. Dat geeft ook nieuwe kansen op tv: ‘De herdenking krijgt door uitzending door de NOS op primetime (vergelijkbaar met de Dam op 4 mei) veel meer het door ons beoogde karakter van een Nationale Herdenking’. En zo vielen veel kijkers van NPO 1 maandagavond in een Nationale Herdenking waarvan ze misschien nooit eerder hadden gehoord.

Volledig scherm Minister-president Mark Rutte legt samen met staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) namens de Rijksministerraad een krans bij het Indisch Monument. © ANP

Honger, dwangarbeid, geweld, vernedering en terreur

Speciaal voor de trouwe bezoekers die 19.00 uur 's avonds te laat vonden, ging het herdenkingsveld al om 17.00 uur open. Voor hen gaat de ceremonie verder dan stilstaan bij de miljoenen die hebben geleden onder honger, dwangarbeid, geweld, vernedering en terreur. De dag van 15 augustus betekent ook vaak een weerzien met oude bekenden, gevolgd door een maaltijd in een van de vele Indonesische restaurants in Den Haag.

Nederland telt ongeveer 2 miljoen mensen die om wat voor reden dan ook een historische band met Nederlands-Indië hebben. Van Indische Nederlander tot Molukker of Indonesiër, iedereen heeft een eigen familiegeschiedenis. Hoe heterogeen deze groep ook is, met elkaar delen ze het leed dat hun ouders of voorouders hebben meegemaakt tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Terwijl Nederland al op 5 mei de bevrijding vierde, eindigde de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië pas op 15 augustus met de capitulatie van Japan.

Het is soms spitsroeden lopen voor de organisatie om die verschillende groepen te bedienen en een programma te bieden dat met zijn tijd meegaat. Zo ontstak de Federatie Nederlandse Indiërs (FIN) zaterdag in woede nadat ze te horen kreeg dat de Indonesische ambassadeur als eerste na premier Mark Rutte een krans mocht leggen tijdens de plechtigheid. Vorig jaar was de ambassadeur pas als achtste aan de beurt.

‘Uit respect voor de slachtoffers’

Volledig scherm De Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 organiseert jaarlijks deze herdenking waarbij alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden herdacht. © ANP FIN dreigde zelfs met een kort geding op maandag tegen de stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 om dit te voorkomen. Naar eigen zeggen heeft de federatie in overleg met de advocaten en eerste generatie Indische Nederlanders besloten om deze procedure ‘uit respect voor de slachtoffers’ tijdelijk uit te stellen.



En zo hield de herdenking ondanks kleine aanpassingen veel van het vertrouwde karakter. Acteur Beau Schneider vertelde het verhaal van zijn vader Eric Schneider die als 7-jarige jongen zag hoe de Japanners in 1942 Java binnenvielen en wiens vader werd meegenomen om dwangarbeid te verrichten aan de beruchte Birma-spoorlijn. Wieteke van Dort las een gedicht voor van Willem Wilmink. Er waren optredens van de Nederlands-Molukse zangeres Jessica Manuputty en singer-songwriter Jimmy Tielman, kleinzoon van gitarist Reggy Tielman van de legendarische Tielman Brothers.

Volledig scherm Een belangstellende legt bloemen neer bij het Indisch Monument tijdens de Nationale Herdenking van de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945. © ANP

