In mijn vriendenkring houdt borstkanker huis als ware het corona

We kunnen twee weken later wel concluderen dat de demonstratie op de Dam niet tot een tweede golf heeft geleid, evenmin als Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar in mijn omgeving lijkt het leven bijna weer normaal. Nu we lunchen op terrassen en bier drinken in cafés, praten over andere dingen dan corona, de voorpagina’s niet meer worden beheerst door het virus en we ook geen moeite hebben om boven op elkaars lip in een vliegtuig te gaan zitten, zou je denken dat je inmiddels ook weer geliefden mag huggen. En je hopelijk weer eens naar een concert of een dansfeest mag, of naar een toneelstuk dat niet op Zoom, maar in de schouwburg of concertzaal plaatsvindt. Maar helaas.