In Noord- en Oost-Gelderland gingen meeste middelbare scholen dicht vanwege corona

Vier van de vijf regio’s waar het aantal sluitingen het grootst is, liggen in het oosten van het land. Procentueel zijn de meeste middelbare scholen dichtgegaan in de regio Noord- en Oost Gelderland (4,5%). Maar ook in Midden Gelderland (3,1 procent), IJsselland (3,1 procent) en Twente (3,2) scoorden hoog. Terwijl in de regio Gelderland-Zuid geen enkele middelbare school dicht ging vanwege corona.

In Duiven houdt het Candea College in Duiven de deuren tot en met 7 december gesloten vanwege de vele coronabesmettingen en quarantaines onder leerlingen en docenten. In het noorden van Gelderland, In Flevoland en Overijssel gingen het Van Kinsbergen College (Elburg), De Marke (Deventer) en het Ichtus College (Dronten) in november dicht.

Ichtus College

De afgelopen maand ging in de regio waar deze krant verschijnt ook het Ichtus College in Veenendaal dicht. Veenendaal ligt in de regio Utrecht. De school daar telde vanaf half november 54 besmette leerlingen, op een totaal van tweeduizend. Ook raakten 15 leerkrachten besmet. Daarop werd besloten de school dicht te doen en de lessen online te laten plaatsvinden.

Relatief de meeste basisscholen werden gesloten in Rotterdam Rijnmond (1,5 procent) en Midden- en West Brabant (1,2 procent).

Een schoolsluiting in het voortgezet onderwijs duurde gemiddeld 5,9 dagen. Op basisscholen duurde het 5,4 dagen.

Landelijk gezien zijn vanwege corona-besmettingen 25 vestigingen van middelbare scholen tijdelijk gesloten. Dat is 1,5% van de 1.653 vestigingen. Van de ruim 6.500 basisscholen zijn er 28 kortdurend gesloten (0,4%). Dat blijkt uit de eerste maandelijkse rapportage op basis van het meldpunt van de Onderwijsinspectie die minister Slob vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

83 procent driekwart van de tijd fysiek onderwijs

Minister Slob vindt het erg vervelend als een school de deuren moet sluiten: ,,Maar gelukkig gebeurde dat in november niet vaak. Ik ben trots op al die scholen die keihard werken om goed onderwijs te geven. Ook op afstand als de school fysiek dicht moet. Ik roep scholen die dat nog niet doen ook afstandsonderwijs te geven bij bijvoorbeeld lesuitval vanwege corona.”

Maandelijkse rapportage

Dit soort rapportages komen voortaan maandelijks. Cijfers van eerdere maanden zijn er niet, omdat een meldpunt van de Onderwijsinspectie hiervoor pas op 15 oktober open ging. GGD’en kunnen scholen sluiten als er een corona-uitbraak heerst. Ook kunnen schoollocaties hier zelf voor kiezen. Zij zijn niet verplicht dit te melden bij de Onderwijsinspectie.

Eerdere sluitingen

In september en oktober gingen Scholengemeenschap Klein Borculo in Borculo en Scholengemeenschap SSgN in Nijmegen dicht vanwege coronabesmettingen.

Op het SSgn in Nijmegen testte een leerling in september positief. Vervolgens bleek ook dat meerdere leerlingen uit deze klas en de mentor klachten hadden en een test moeten ondergaan. Uit voorzorg sloot de schoolleiding nu voor de rest van de week de deuren van de school.

Scholengemeenschap Klein Borculo besloot al ruim voor de herfstvakantie de deuren tot na die vakantie te sluiten omdat meerdere docenten en leerlingen waren besmet.

Lesuitval en schoolexamens

In een maandelijks peilingsonderzoek dat ook vandaag is gepubliceerd blijkt dat 83% van de middelbare scholieren minimaal driekwart van de tijd fysiek onderwijs hebben gehad. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat op slechts 6% van de middelbare scholen de schoolexamens niet volledig zijn doorgegaan. Op die scholen worden de examens bijvoorbeeld op een later moment afgenomen. Voor de centrale examens wordt voor kerst bekend of er aanvullende maatregelen komen.

