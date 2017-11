In november kakken we massaal in

Veel regen en weinig vakantie. ,,Dus is november dé filemaand van het jaar’’, zegt Souhoka. Gemiddeld 400 kilometer, op maandag en dinsdag zelfs 600. De langste file ooit is uiteraard ook van november, 25 november 2005: A2 tussen Amsterdam-Eindhoven, 92 kilometer! Kortom, in november doen we niks en staan we in het donker in de file. Op peperdure winterbanden, die achteraf niet nodig bleken.



En toch is er goed nieuws: we zijn nog best fit in november, het aantal mensen met griepachtige verschijnselen ligt nauwelijks hoger dan in de zomer. ,,Daarom, en ik bedoel dit serieus, moeten we wat slimmer gaan schuiven met vakanties’’, zegt Bram Bakker. ,,In Zuid-Europa kun je deze maand nog prima zwemmen in zee. Het water is warm. Gun jezelf dat. Juist in november.’’



Want we zien het leven heus nog zitten in november: historisch gezien zo'n beetje de maand met het laagste aantal zelfdodingen van het hele jaar.