In Turkije gearresteerde Harderwijker is terug in Nederland

Eind augustus was hij al vrijgelaten uit de cel, maar hij moest eerst in Turkije afwachten of hij een uitreisverbod kreeg. Dat was niet het geval. Caliskan is echter nog wel verdachte, samen met zestien anderen. De Harderwijker is van plan terug te gaan naar Turkije als zijn rechtszaak voorkomt.



,,Ik heb niets fout gedaan, heb daarom geen angst en ik heb vertrouwen dat ik word vrijgesproken. Alle 17 verdachten hebben geen strafblad. Ik weet niet hoe de autoriteiten hadden gereageerd als dat wel zo was.”