In VS beschoten commando aan verwondingen overleden

De man werd in de nacht van vrijdag op zaterdag (lokale tijd) neergeschoten voor de deur van het hotel waar hij verbleef. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis. Bij de schietpartij raakten ook twee van zijn collega’s gewond. Hun toestand is ongewijzigd. Zij zijn bij kennis en aanspreekbaar.

De overleden militair behoort tot de 108 Commandotroepencompagnie. Deze eenheid is in Indianapolis op oefening in een nagemaakt dorp. Een dergelijke schietfaciliteit is er voor deze eenheid in Nederland nog niet. Het incident gebeurde in hun vrij-tijd. Waarom de Nederlandse militairen doelwit waren, is nog altijd niet duidelijk. De Amerikaanse politie doet onderzoek. Zondag zijn ook drie Nederlandse rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee afgereisd om de autoriteiten daar te ondersteunen.