In week tijd 25 procent minder positieve tests, ook ‘R’ fors onder de 1

Oorzaak

De oorzaak van de daling in besmettingen en ziekenhuisopnamen is tweeledig. Ten eerste is er het effect van vaccinaties. Die zorgen voor een duidelijke daling van de instroom van vooral zeventigers en tachtigers in de ziekenhuizen. Rond de jaarwisseling was 55 procent van de in het ziekenhuis opgenomen personen boven de zeventig. Nu is dat nog 30 procent. Ook bij zestigers is op de intensive cares een voorzichtige daling zichtbaar.