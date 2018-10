Inbrekersbende blijkt beruchte Roma-familie N.

De politie heeft inmiddels 11 verdachten gearresteerd. In totaal heeft de politie 14 mannen en 7 vrouwen in het vizier. Ze zijn gelieerd aan een ‘grote familie uit Nederland’ die al jaren inbraken en diefstallen pleegt. Het gaat om een Romafamilie, bevestigt een woordvoerder van de Duitse politie.

Volgens bronnen bij de Nederlandse politie draait het onderzoek om de Roma-familie N., die in 2012 in beeld kwam vanwege een serie diefstallen in Enschede. De familie hield zich toen vooral bezig met babbeltrucs bij vaak hoogbejaarde slachtoffers. De groep kwam met een smoesje binnen en ontfutselde pinpassen, sieraden en contant geld. In totaal stalen ze in die periode voor een kleine 400.000 euro.

In totaal waren er toen maar liefst 54 verdachten. Sommigen kregen in 2014 celstraffen tot vier jaar, maar in hoger beroep vielen de straffen stukken lager uit. Een enkeling kreeg zelfs vrijspraak. Volgens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was er wel sprake van familiebanden, maar niet per sé van een criminele organisatie.

Omgesmolten goudstaven

Een deel van de familie woont in de omgeving van Utrecht. In 2016 werd een Roma-echtpaar uit Nieuwegein opgepakt. De man en de vrouw zouden jarenlang in hun huis sieraden hebben omgesmolten tot goudstaven. De politie kwam ze op het spoor toen hun zoon in Duitsland werd opgepakt na een roofoverval.

De laatste twee jaar zou de familie N. het hebben gemunt op vrijstaande huizen en boerderijen in Duitsland, België, Denemarken en Nederland. Alleen in Duitsland is al 64 keer ingebroken. De buit wordt daar op minstens 150.000 euro geschat.

‘Extreem professioneel’

De politie noemt de werkwijze ,,extreem professioneel”. Inbrekers werkten in steeds wisselende groepen en gebruikten auto’s op naam van stromannen. Ook beschikten ze over geavanceerde communicatieapparatuur om elkaar tijdens inbraken te waarschuwen.

Een voorbeeld van hun inbrekerskunsten: uit een vrijstaand huis in Meinerzhagen in Noordrijn Westfalen wist de bende een kluis los te wrikken. In de buurt van het huis bliezen ze de kluis op, haalden alles van waarde eruit en dumpten het stalen geval al rijdend in een greppel. Dit alles zonder op te vallen.

De eerste drie verdachten werden eind november in België gearresteerd. Dit voorjaar viel de politie binnen in verschillende woningen van leden van de familie in Utrecht en Enschede. Afgelopen maandag werden nog twee verdachten opgepakt.

Duitsland werkte samen met de politie-eenheden Oost Nederland en Noord Nederland. Ook Europol was bij het onderzoek betrokken.