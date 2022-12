Inburgeren asielzoekers loopt vertraging op, ondanks nieuwe wet

Dat blijkt uit een brief die minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vanmorgen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zij neemt de signalen van de vertraging ‘uiterst serieus'. ,,Een snelle start van de inburgering is een belangrijke pijler van het nieuwe stelsel en geeft nieuwkomers de kans om snel en volwaardig mee te doen in de maatschappij", schrijft de minister.

Asielzoekers en andere migranten die in Nederland mogen blijven moeten, nadat ze een verblijfsvergunning hebben gekregen, verplicht een inburgeringscursus volgen. Begin dit jaar werd daar een volledig nieuw stelsel voor ingevoerd. Uit de Kamerbrief blijkt nu dat op 1 december voor slechts 19 procent van alle asielzoekers die inburgeringsplichtig zijn een persoonlijk plan is opgesteld. ,,Dit duidt op een tragere start van het stelsel dan aangenomen werd", aldus het ministerie. Bij gezinsmigranten ligt dat percentage wel hoger: 43 procent.

Pijnlijk

De trage start van het inburgeren is pijnlijk. De nieuwe wet, die al met flinke vertraging werd ingevoerd, moet juist voor verbetering zorgen. Onder de oude wet waren asielzoekers zelf verantwoordelijk voor hun eigen inburgering. Ze konden een lening van duizenden euro‘s krijgen van de staat en moesten daarna op zoek naar inburgerings- of taalbureaus. Als een cursist binnen de vastgestelde termijn zijn inburgeringsexamen haalde, werd de lening kwijtgescholden.

Problemen met toets

Daarnaast kunnen veel asielzoekers met een verblijfsvergunning (zogenoemde statushouders) nog niet beginnen met inburgeren omdat ze door de woningnood in Nederland veel langer dan verwacht in een asielzoekerscentrum moeten wonen. Ze kunnen daarom nog niet terecht in de gemeente die verantwoordelijk is voor hun inburgeren. Ook speelt een rol dat veel gemeenten de afgelopen maanden de handen vol hebben gehad aan de opvang van bijna 90.000 Oekraïense vluchtelingen. ,,Daardoor hebben ze andere zaken minder snel kunnen oppakken", schrijft de minister. Oekraïense vluchtelingen zijn overigens voorlopig niet verplicht om in te burgeren in Nederland. Hun verblijf wordt als tijdelijk gezien.