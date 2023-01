Inchecken in trein kan vanaf vandaag ook met bankpas, creditcard of Apple Pay

jeugdcriminaliteit Als ze de Rolex om haar pols zien, volgen overval­lers Desiree naar haar woning en slaan ze toe

Daar zitten ze dan. In hun eigen woning, die inmiddels op een Fort Knox lijkt. Camera’s, beveiligingssystemen, dubbele sloten... En toch regeert bij Jacco en Desiree de angst. Dit is allemaal de schuld van twee piepjonge inbrekers, die erfstukken en dure horloges meenamen. ,,Zelfs als het lekker weer is en ik eigenlijk in de tuin wil zitten, ga ik naar binnen als het donker wordt.”

30 januari