IND gaat ‘kansloze’ Moldaviërs die asiel zoeken harder aanpakken

Ongeveer 65 mensen zaten in de touringcar. De bus parkeerde zo’n 500 meter van het Groningse asielzoekerscentrum, waar alle nieuwkomers zich moeten melden. Tientallen passagiers stapten uit om het laatste stukje lopend te overbruggen. Alle inzittenden hebben asiel aangevraagd. Onder de groep Moldaviërs waren veel kinderen. Hun asielaanvraag is schier kansloos. ,,Asielaanvragen van mensen uit dat land worden zo goed als nooit gehonoreerd’’, zegt woordvoerster Annemiek Bots van Vluchtelingenwerk. Het is de tweede keer in een week tijd dat er een bus Moldaviërs op zoek naar asiel ons land binnenrijdt. Net als bij de eerste bus, waarin twintig Moldaviërs zaten, werd ook de chauffeur van deze tweede bus opgepakt voor mensensmokkel. Enkele dagen dáárvoor werden ongeveer tien Moldaviërs, onder wie vijf kinderen, ontdekt toen ze bij de grens vlakbij Ter Apel liepen. Ook zij hebben asiel aangevraagd.

Het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee onderzoeken de smokkel. De Moldaviërs hadden geen paspoort of ander identiteitsbewijs bij zich, waarmee ze konden aantonen dat ze in Nederland mochten zijn. Sinds een paar jaar hebben mensen uit Moldavië geen visum meer nodig om Nederland en andere Schengenlanden binnen te komen.

Daardoor is het aantal Moldaviërs dat asiel aanvraagt, hard gestegen. In 2014 deden vijf mensen uit het land een eerste asielverzoek, in 2015 waren het er tien en in 2016 vijftien. In 2017 vroegen ineens 340 Moldaviërs asiel aan en vorig jaar waren het er 830. In de eerste negen maanden van dit jaar kwamen al 635 mensen uit Moldavië hier aan. Daarmee koerst 2019 aan op een verdere stijging.