Indrukwekkend en emotioneel afscheid van verongelukte 10-jarige Hebe

Intensieve zoektocht

Sanne en Hebe waren vorige week maandag op weg van Hebes dagbesteding in Raamsdonksveer naar het huis van haar ouders huis in Vught. Daar zijn ze nooit aangekomen.



Na een intensieve zoektocht werden het gehandicapte meisje en haar begeleidster twee dagen later levenloos aangetroffen in het water bij knooppunt Empel in Den Bosch. De politie gaat ervan uit dat de auto door een ongeval van het talud is afgereden.



Vrijwel het hele land leefde intens mee met de vermissing van Hebe en Sanne en hun overlijden. Het regende steunbetuigingen voor de families. Voor de deur van het ‘Hebehuis’ is het een grote bloemenzee, liggen knuffels en branden kaarsen. ,,De families willen iedereen bedanken die heeft meegeleefd en heeft bijgedragen aan het vinden van Hebe en Sanne. Voor ons is dat in deze moeilijke tijd een enorme steun", aldus de stichting Namens de Familie.