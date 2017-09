Ineens vier je kerst met 30 broers en zussen

Zijn moeder – alleenstaand – was er altijd open over dat hij een donorkind is. ,,Ik had nooit een vaderfiguur in mijn leven. Dat gaf me als kind een bepaalde leegte. Bij sommige vraagstukken ga je niet zo snel naar je moeder. Daarom wilde ik weten van wie ik afstam.’’

Een Amerikaanse dna-zelftest leidde hem naar zijn zus. Ze zaten allebei in een besloten Facebookgroep. Hij stuurde haar gelijk een bericht. ,,Het is afwachten of een ander ook openstaat voor contact. Dat was gelukkig zo. Een dag later hebben we elkaar op een terras ontmoet. We bleken allebei rechten te hebben gestudeerd.’’

Zijn zus is bij hem op bezoek geweest. Binnenkort gaat hij met zijn moeder bij haar en haar ouders langs. ,,Een broer-zusrelatie is een natuurlijk proces. Dat moeten we nu zelf vormgeven. Maar ik zie haar wel als mijn grote zus.’’