Ingrid verloor dierbare ring van haar overleden man: ‘Grond zakte onder mij vandaan’

Enorme boom plet auto waar Bas in zit: ‘Had net mijn kinderen afgezet’

In zijn ooghoek zag hij iets bewegen, maar voordat Bas Kromhout kon beseffen wat het was, knalde in Voorburg een enorme boom op zijn auto. Zijn wagen was in een klap total loss en op de plek waar zijn kinderen net nog hadden gezeten was het dak ingedeukt.

19 februari