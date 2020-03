Ingrijpend besluit OM: alleen zwaarste verdachten worden opgepakt

Dat bevestigt het Parket Generaal van het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving in NRC. De ingrijpende maatregel is bekendgemaakt op het intranet van het OM en geldt in elk geval tot 6 april. Justitie hoopt zo de beperkte capaciteit in de strafrechtketen minder te belasten.

Lees ook PREMIUM In financieel zwaar weer door corona, hier heb je recht op Lees meer

Ook wil justitie ‘de risico’s op verspreiding van het virus en meer in het bijzonder de kans op een uitbraak in de penitentiaire inrichtingen’ beperken.

De politie benadrukt dat aanhoudingen op heterdaad doorgaan. ,,De veiligheid op straat en het naleven van de waarden van de rechtstaat zijn voor de politie belangrijke uitgangspunten in ons handelen. Ook in geval van verward gedrag dat wijst op gevaar voor de veiligheid van de persoon zelf of anderen, grijpen we in.” Buiten heterdaad is de politie op dit moment terughoudend met het arresteren en voorgeleiden van verdachten.

Geen werkstraf