Inhaalslag IND vertraagd: zevenduizend asielzaken schuiven door naar volgend jaar

Brandstich­ting op betaling in Uden: ‘Ik dacht niet aan de gevolgen’

16 november UDEN/ DEN BOSCH - Een 37-jarige Udenaar stak op 2 december 2019 in ruil voor 100 euro drugsgeld de auto van een gezin in zijn woonplaats in brand. ,,Ik dacht er niet bij na dat die wagen zo dicht bij de woning stond’’, zegt hij geëmotioneerd in de Bossche rechtbank tegen de slachtoffers. ,,Het was nooit mijn bedoeling u in gevaar te brengen.’’