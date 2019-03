Inkomsten waterschappen met 9 procent gestegen

LIVE | Stakingen begonnen, drukke ochtend­spits maar geen chaos, opstarten treinver­keer niet vlot

7:34 Forenzen kunnen hun borst natmaken. Vanochtend rijden er niet alleen fors minder bussen en treinen, ook op de A1 en A28 wordt een horrorspits verwacht. Reden voor de vertraging zijn de landelijke stakingen voor een beter pensioen. Door de acties rijden de eerste treinen pas vanaf 07.06 uur. Na de stakingen in het openbaar vervoer starten politie, douane en defensie hun estafette. Dan rijden ze met hun voertuigen over de volle breedte van de weg met een snelheid van 66 kilometer per uur naar Den Haag. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.